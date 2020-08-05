В России появился дистанционный trade-in на iPhone и другую технику Apple

Интересное предложение.

Авторизованный ритейлер Apple в России Cstore запустил программу дистанционного обмена старых устройств Apple на новые. На момент запуска в рамках новой программы возможен обмен iPhone и iPad. В ближайшее время появится возможность обмена других устройств, включая компьютеры Mac, смарт-часы Apple Watch, наушники AirPods, ТВ-приставки Apple TV и аксессуары Apple.

Новая программа trade-in предусматривает подачу заявки на обмен на сайте Cstore. После одобрения заявки и предварительной оценки устройства, к клиенту приезжает специалист сервиса для приема техники. На месте выполняется окончательная оценка устройства.

Если клиент согласен с озвученной ценой, специалист Cstore забирает устройство. Клиент получает взамен электронный сертификат на скидку на другие устройства Apple в магазинах Cstore по всей России.

На момент запуска программа trade-in доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга. В будущем опция должна стать доступна в других городах России.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: