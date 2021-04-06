В России появился народный фитнес-трекер. Куча функций за копейки
По карману каждому.
Несколько недель назад Oppo представила фитнес-трекер Band Style. Однако до России он добрался только сейчас.
Штука довольно интересная. Стоит мало, а предлагает много. Даже датчик SpO2 есть.
В российскую продажу новинка поступила более бюджетной. От названия отпала приставка Style. Также Oppo избавилась от модуля NFC (вот это зря).
Теперь Oppo Band доступен отечественным пользователям. Цена не кусается – 3790 рублей. С учетом характеристик – не жалко.
Гаджет имеет защиту от влаги. Всего 5ATM, но все же. Кроме того, браслет определяет уровень кислорода в крови.
Другой талант Oppo Band – постоянный мониторинг сердечного ритма. Настоящий подарок для тех, кто регулярно тренируется.
Дополняют список 12 спортивных режимов, оценка качества сна, подсчет шагов и сожженных калорий.
Данные выводятся на 1,1-дюймовый экран с разрешением 294 на 126 пикселей. Дисплей украшается сменными циферблатами. Их порядка 40 – на любой вкус и цвет.
За связь с другими устройствами отвечает Bluetooth 5.0 LE. Без подзарядки Oppo Band обходится до 12 дней – благодаря аккумулятору на 100 мАч.
Источник: oppo.ru
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