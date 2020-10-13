В России появится новая форма валюты – цифровой рубль

Граждане смогут пользоваться цифровыми деньгами в офлайн-режиме.

Центральный банк России сообщил о том, что обсуждает возможность введение новой российской валюты – цифрового рубля. Банк России будет выпускать ее в дополнение к существующему безналичным и наличным рублям. Граждане смогут хранить цифровые рубли в своих электронных кошельках и расплачиваться ими как в онлайн, так и в офлайн – режиме. Так же они смогут спокойно переводить эту валюту в другие формы.

“Применение передовых технологий при разработке цифрового рубля будет способствовать снижению издержек на проведение расчетов и повышению финансовой доступности, а также даст толчок дальнейшему совершенствованию платежных технологий”, – сообщается на официальном сайте Центрального банка России.

О том, когда эта валютная форма будет доступна ничего не сообщается. Однако разработчики Центробанка планируют обсуждать это нововведение с гражданами и ждут обратной связи.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 2)

из 5, оценили: