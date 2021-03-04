В России разработали мобильный процессор “ЭЛВИС”
Но производить его будут в Тайване.
Что мы все о заграничных чипах? Apple A14 это, Snapdragon 888 то. В России тоже есть мобильные процессоры. Не знали?
Один такой создан НПЦ “ЭЛВИС”. Платформа предназначена для смартфонов и планшетов, причем с “доверенной средой”.
“ЭЛВИС” расшифровывается как “Электронные вычислительно-информационные системы”. У предприятия богатая история. Оно было сформировано в 1990 году.
“ЭЛВИС” специализируется на SoC (System-on-a-Chip, “системах на кристалле”). В ее арсенале 3 микропроцессора.
О первом – для телефонов и “таблеток” – мы уже рассказали. Второй чип спроектирован для Интернета вещей. Он миниатюрный и обладает сверхнизким энергопотреблением.
Третье решение нацелено на задачи, требующие искусственного интеллекта. Увы, характеристики скрываются – до официального анонса. Дебют ожидается в ближайшее время.
В планах “ЭЛВИС” – выпуск сотен тысяч процессоров. Серийное производство стартует до 2022 года. К сожалению, не в России.
У нас подобных фабрик нет. “ЭЛВИС” собирается сотрудничать с тайваньской TSMC (среди клиентов которой – Intel, AMD, NVIDIA и другие гиганты рынка).
Источник: vedomosti.ru
Читайте также:
- Марсоходом Perseverance управляет процессор от iMac G3 1998 года выпуска
- Новый генеральный директор Intel требует чипов получше, чем у Apple
- 32 ядра — такой процессор Apple готовит для Mac в 2021 году
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.