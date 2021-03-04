В России разработали мобильный процессор “ЭЛВИС”

Но производить его будут в Тайване.

Что мы все о заграничных чипах? Apple A14 это, Snapdragon 888 то. В России тоже есть мобильные процессоры. Не знали?

Один такой создан НПЦ “ЭЛВИС”. Платформа предназначена для смартфонов и планшетов, причем с “доверенной средой”.

“ЭЛВИС” расшифровывается как “Электронные вычислительно-информационные системы”. У предприятия богатая история. Оно было сформировано в 1990 году.

“ЭЛВИС” специализируется на SoC (System-on-a-Chip, “системах на кристалле”). В ее арсенале 3 микропроцессора.

О первом – для телефонов и “таблеток” – мы уже рассказали. Второй чип спроектирован для Интернета вещей. Он миниатюрный и обладает сверхнизким энергопотреблением.

Третье решение нацелено на задачи, требующие искусственного интеллекта. Увы, характеристики скрываются – до официального анонса. Дебют ожидается в ближайшее время.

В планах “ЭЛВИС” – выпуск сотен тысяч процессоров. Серийное производство стартует до 2022 года. К сожалению, не в России.

У нас подобных фабрик нет. “ЭЛВИС” собирается сотрудничать с тайваньской TSMC (среди клиентов которой – Intel, AMD, NVIDIA и другие гиганты рынка).

Источник: vedomosti.ru

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