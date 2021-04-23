В России разрешили оплачивать покупки взглядом
В магазинах “Магнит”.
Все больше способов забыть про наличные. Мы давно привыкли платить картами, смартфонами и другими гаджетами. Скоро будем делать это взглядами.
Внедрение технологии уже началось. Сервис запустили “Сбер” и торговая сеть “Магнит”. Рассчитаться за покупки подобным образом можно в “Магнит Go”, “Магнит Экстра”, “Магнит Семейный”, “Магнит Косметик” и так далее.
Как все происходит? На кассе установлен планшет с 3D-камерой. Нужно нажать на кнопку “Оплатить одним взглядом” и посмотреть на устройство.
Терминал идентифицирует пользователя и спишет средства. Откуда? С карты, привязанной к новой службе.
Есть ряд нюансов. Услуга предоставляется лишь клиентам “Сбера”. Они должны активировать распознавание по лицу в приложении “СберБанк Онлайн” (или в отделении банка).
Поклонникам “Магнита” функция доступна в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Москве. Скоро инициативу подхватят остальные города.
Источник: lenta.ru
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