В России разрешили параллельный импорт — iPhone будут

Теперь решено!

Всё. Теперь уже точно. Правительство РФ разрешило параллельный импорт товаров. Что это значит? А то, что теперь в страну можно ввозить товары без разрешения на то правообладателя. Раньше за такое штрафовали на гигантские суммы (вплоть до 5 000 000 рублей). Чего ждем? Завоза тех же айфонов, маков и прочих девайсов.

Список товаров, которые можно ввозить по «серой» схеме, будет опубликован позже. Но, учитывая, то в формулировке постановление есть слова «товары необходимые для насыщения потребительского рынка», то те же айфоны и самсунги в нем точно окажутся.

В общем, не унываем. Главное, чтобы Apple не превратила наши девайсы в кирпичи…

Что прочитать еще?

Поделиться ссылкой

❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, (Ваш голос будет первым!)

