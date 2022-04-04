В России снова можно купить смартфоны в рассрочку — iPhone тоже

Ура!

Пару недель назад люди начали жаловаться на то, что в РФ нельзя купить устройства в рассрочку. В некоторых магазинах и кредиты не выдавали. Кто-то решил, что это навсегда. Но, как выяснилось, отнюдь нет. Сегодня некоторые сети вновь вернули рассрочку. Любой современный айфон можно купить таким образом прямо сейчас. Где? Да почти у всех крупных ритейлеров.

Какие условия? Разные. На три, шесть, двенадцать или восемнадцать месяцев. Никаких переплат! Все, как раньше.

Какие нюансы? Почти никаких. Просто в некоторых магазинах для рассрочки нужно купить либо страховку, либо дополнительный аксессуар. У Связного как раз так.

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