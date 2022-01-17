Ноутбук ASUS ExpertBook B7 Flip уже можно купить в России

Ноутбук-трансформер.

Ноутбук-трансформер уже можно приобрести в России за 108 000 рублей. Устройство получило продвинутый поворотный (на 360 градусов) дисплей с разрешением 2560 на 1600 пикселей. Соотношение сторон равно 16:10.

Кроме того, ASUS ExpertBook B7 Flip поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения. Для этого используется модуль 5G. Также есть поддержка Wi-Fi 6 с технологией ASUS Wi-Fi Master Premium. Передавать файлы можно через скоростной протокол Bluetooth 5.2.

Базируется лэптоп на процессоре Intel Core i5 или i7 одиннадцатого поколения. Максимальный объем ОЗУ составляет 64 ГБ, SSD-накопитель может быть очень вместительным, до 2 ТБ. Батарея на 63 Вт*ч позволит проработать ноутбуку без подзарядки аж до 12 часов.

Что еще?

Поддержка стилуса ASUS Pen;

Продвинутая система охлаждения ASUS Advanced Hybrid Cooling System;

Графика Iris Xe;

Экран защищен прочным стеклом;

Технология Private View для защиты изображения на экране от посторонних глаз;

Удобный тачпад;

Шумоподавление как для входящих, так и для исходящих звуков для бесед и конференций;

Возможность настроить быстрые действия через ASUS ExpertWidget;

Цифровой NumPad с подсветкой;

Защита по стандарту MIL-STD-810H;

ИК-камера;

Сканер отпечатков пальцев;

Модуль TPM 2.0 для защиты информации;

Разъем для замка Kensington Nano Lock.

Работает новинка на Windows 10, но можно бесплатно обновиться до Windows 11. Весит трансформер всего 1,43 кг. Габариты: 320 на 234,2 на 18 мм.

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