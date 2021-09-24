В России стартовали продажи iPhone 13 — iPhone 13 Pro придется ждать 5-6 недель

24 сентября наступило.

Сегодня, 24 сентября начались официальные продажи смартфонов поколения iPhone 13 в России. Как мы и предполагали, ажиотаж и дефицит имеются. Но вряд ли они продлятся слишком долго.

Ранее мы уже рассказывали, где можно приобрести новенькие айфоны. Напомним:

Купить iPhone 13 можно также на официальном сайте Apple (Россия).

Самые популярные модели не базовые Айфон 13 и 13 Мини, а премиальные — Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс. В зависимости от региона ждать их можно больше месяца. Вот, что творится в Ростове-на-Дону. Ждать придется 5-6 недель!

А вот iPhone 13 и 13 mini доставят уже через 2-3 недели.

Напомним, сколько стоят новые Айфоны 13 в России:

Стоимость iPhone 13 mini

iPhone 13 mini (дисплей 5,4 дюйма) 128 ГБ — 69 990 ₽

iPhone 13 mini 256 ГБ — 79 990 ₽

iPhone 13 mini 512 ГБ — 99 990 ₽

Цены на iPhone 13

iPhone 13 на 128 ГБ (дисплей 6,1 дюйма) — 79 990 ₽ (где купить: МТС, Билайн, Мегафон, МВидео, Ситилинк, Связной, re:Store, Apple)

iPhone 13 на 256 ГБ — 89 990 ₽ (где купить: МТС, Билайн, Мегафон, МВидео, Ситилинк, Связной, re:Store, Apple)

iPhone 13 на 512 ГБ — 109 990 ₽ (где купить: МТС, Билайн, Мегафон, МВидео, Ситилинк, Связной, re:Store, Apple)

Сколько стоит iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro на 128 ГБ — 99 990 ₽

iPhone 13 Pro на 256 ГБ — 109 990 ₽

iPhone 13 Pro на 512 ГБ — 129 990 ₽

iPhone 13 Pro на 1 ТБ — 149 990 ₽

Цена iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max с 128 ГБ — 109 990 ₽

iPhone 13 Pro Max с 256 ГБ — 119 990 ₽

iPhone 13 Pro Max с 512 ГБ — 139 990 ₽

iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ — 159 990 ₽

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