В России стартовали продажи Mac’ов с новым чипом M1
Но предзаказ придется подождать.
Итак, на территории Российской Федерации начались продажи новых Маков. Речь идет о 13-дюймовых MacBook Air и MacBook Pro, а также базовом Mac mini. Главное нововведение – чипсет M1.
Заказать устройства можно на официальном сайте Apple. Однако ждать вожделенный Mac mini или MacBook придется несколько недель. Видимо, несмотря на экономический кризис, спрос есть, и он довольно высок.
Напоминаем рублевые цены.
Стоимость 13-дюймового MacBook Air в России
- МакБук Эйр 2020 с M1 и SSD на 256 ГБ — 99 990 р.
- МакБук Эйр 2020 с M1 и SSD на 512 ГБ — 124 990 р.
Стоимость MacBook Pro в России
- МакБук Про 2020 с M1 и SSD на 256 ГБ — 129 990 р.
- МакБук Про 2020 с M1 и SSD на 512 ГБ — 149 990 р.
Стоимость Mac mini в России
- Мак мини с M1 и SSD на 256 ГБ — 74 990 р.
- Мак мини с M1 и SSD на 512 ГБ — 94 990 р.
MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini могут быть оснащены 8 или 16 ГБ оперативной памяти (за лишние 8 ГБ придется доплатить 20 тысяч рублей), максимальная емкость накопителя — 2 ТБ (+80 тысяч к базовому ценнику).
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