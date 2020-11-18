В России стартовали продажи Mac’ов с новым чипом M1

Но предзаказ придется подождать.

Итак, на территории Российской Федерации начались продажи новых Маков. Речь идет о 13-дюймовых MacBook Air и MacBook Pro, а также базовом Mac mini. Главное нововведение – чипсет M1.

Заказать устройства можно на официальном сайте Apple. Однако ждать вожделенный Mac mini или MacBook придется несколько недель. Видимо, несмотря на экономический кризис, спрос есть, и он довольно высок.

Напоминаем рублевые цены.

Стоимость 13-дюймового MacBook Air в России

МакБук Эйр 2020 с M1 и SSD на 256 ГБ — 99 990 р.

МакБук Эйр 2020 с M1 и SSD на 512 ГБ — 124 990 р.

Стоимость MacBook Pro в России

МакБук Про 2020 с M1 и SSD на 256 ГБ — 129 990 р.

МакБук Про 2020 с M1 и SSD на 512 ГБ — 149 990 р.

Стоимость Mac mini в России

Мак мини с M1 и SSD на 256 ГБ — 74 990 р.

Мак мини с M1 и SSD на 512 ГБ — 94 990 р.

MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini могут быть оснащены 8 или 16 ГБ оперативной памяти (за лишние 8 ГБ придется доплатить 20 тысяч рублей), максимальная емкость накопителя — 2 ТБ (+80 тысяч к базовому ценнику).

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)