В России стартовали продажи ноутбука ASUS Vivobook 13 Slate OLED

Его называют портативным OLED-кинотеатром.

ASUS Vivobook 13 Slate OLED с 13,3-дюймовым экраном и поддержкой технологии Dolby Vision оценили в 58 тысяч рублей. Главная фишка — отключаемая клавиатура. Чехол девайса можно использовать в качестве подставки во время просмотра видео. Угол обзора — до 170 градусов!

Характеристики лэптопа следующие:

Чипсет: 4-ядерный Pentium Silver N6000 с частотой 3,3 ГГц

Экран: 13,3-дюймовый OLED с разрешением Full HD, яркость 550 нит, Dolby Vision, сертификат PANTONE Validated

ОС: Windows 11 Pro/Home

ОЗУ: 4 или 8 ГБ (формат LPDDR4X)

Накопитель: eMMC 128 ГБ и SSD на 128 или 256 ГБ

Аккумулятор: 50 Вт*ч + зарядка на 65 Вт (до 60% заряжается за 39 минут)

Камеры: две, на 5 и 13 Мп

Поддержка Wi-Fi 6 (плюс технология ASUS Wi-Fi Master) и Bluetooth 5.2

Габариты: 30,99 на 19 на 0,79 см

Вес: 0,785 кг

Порты: два USB Type-C (для зарядки тоже годятся), один 3,5-мм джек и один слот для карт microSD

Тачпад

Звук: 4 стереодинамика, поддержка пространственного звука Dolby Atmos и AI-усилитель

Есть возможность использовать стилус ASUS Pen 2.0 для записей и зарисовок. Распознает более 4 тысяч уровней давления. Есть четыре отдельных наконечника. Соединение с ноутбуком происходит через Bluetooth.

Кроме того, с помощью технологии Intel Bridge можно запускать Android-приложения прямо на ноутбуке.

Vivobook 13 Slate OLED предлагается в обычной расцветке, стиле карго, а также в исполнениях от художников Стивена Харрингтона и Филипа Колберта.

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