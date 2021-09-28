В России стартовали продажи ноутбуков
Уже в России.
Компания HONOR сообщает о начале продаж в России лэптопов HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook 15 на базе чипсетов Ryzen 5000 от AMD.
HONOR MagicBook 14 уже побывал в наших руках. И мы подробно рассказали обо всех его достоинствах в нашем подробном обзоре.
Напомним о главных плюсах устройств:
- Безрамочные дисплеи с высоким качеством изображения на 14- или 15,6-дюймов. Яркость 300 нит. Защита зрения.
- Большие батареи емкостью 56 Вт*ч + зарядка мощностью 65 Вт.
- Поддержка функции Magic-link 2.0 для скоростной передачи данных между лэптопом и смартфоном HONOR.
- Мощный процессор AMD Ryzen 5500U с графической картой Radeon.
- 16 ГБ ОЗУ.
- 512 ГБ памяти на SSD NVMe.
- Поддержка Windows 11.
- Вес 1,38 кг и 1,54 кг.
При покупке ноутбука в фирменном магазине HONOR покупатель получит часы HONOR MagicWatch 2 в подарок.
Цены?
- HONOR MagicBook 14: 59 990 рублей.
- HONOR MagicBook 14: 69 990 рублей.
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