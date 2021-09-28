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В России стартовали продажи ноутбуков

28 Сен, 2021

В России стартовали продажи ноутбуков

Уже в России.

Компания HONOR сообщает о начале продаж в России лэптопов HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook 15 на базе чипсетов Ryzen 5000 от AMD.

honor magicbook 14

HONOR MagicBook 14 уже побывал в наших руках. И мы подробно рассказали обо всех его достоинствах в нашем подробном обзоре.

Напомним о главных плюсах устройств:

  • Безрамочные дисплеи с высоким качеством изображения на 14- или 15,6-дюймов. Яркость 300 нит. Защита зрения.
  • Большие батареи емкостью 56 Вт*ч + зарядка мощностью 65 Вт.
  • Поддержка функции Magic-link 2.0 для скоростной передачи данных между лэптопом и смартфоном HONOR.
  • Мощный процессор AMD Ryzen 5500U с графической картой Radeon.
  • 16 ГБ ОЗУ.
  • 512 ГБ памяти на SSD NVMe.
  • Поддержка Windows 11. 
  • Вес 1,38 кг и 1,54 кг. 

При покупке ноутбука в фирменном магазине HONOR покупатель получит часы HONOR MagicWatch 2 в подарок.

Цены?

  • HONOR MagicBook 14: 59 990 рублей.
  • HONOR MagicBook 14: 69 990 рублей.

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