В России стартовали продажи ноутбуков

Уже в России.

Компания HONOR сообщает о начале продаж в России лэптопов HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook 15 на базе чипсетов Ryzen 5000 от AMD.

HONOR MagicBook 14 уже побывал в наших руках. И мы подробно рассказали обо всех его достоинствах в нашем подробном обзоре.

Напомним о главных плюсах устройств:

Безрамочные дисплеи с высоким качеством изображения на 14- или 15,6-дюймов . Яркость 300 нит. Защита зрения.

. Яркость 300 нит. Защита зрения. Большие батареи емкостью 56 Вт*ч + зарядка мощностью 65 Вт .

. Поддержка функции Magic-link 2.0 для скоростной передачи данных между лэптопом и смартфоном HONOR.

Мощный процессор AMD Ryzen 5500U с графической картой Radeon.

16 ГБ ОЗУ.

512 ГБ памяти на SSD NVMe.

Поддержка Windows 11.

Вес 1,38 кг и 1,54 кг.

При покупке ноутбука в фирменном магазине HONOR покупатель получит часы HONOR MagicWatch 2 в подарок.

Цены?

HONOR MagicBook 14: 59 990 рублей .

. HONOR MagicBook 14: 69 990 рублей .

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