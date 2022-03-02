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В России стартовали продажи POCO M4 Pro

2 Мар, 2022

В России стартовали продажи POCO M4 Pro

Одновременно со всем миром.

Долгожданный POCO M4 Pro 4G, самый легкий смартфон POCO в истории, уже можно приобрести в РФ. Мы уже писали об этом девайсе.

POCO M4 Pro 4G

Можно прочитать здесь:

Главные плюсы:

  • Потрясающий 90-герцовый AMOLED-дисплей.
  • Тыльная камера на 64 Мп.
  • Продвинутый чип Helio G96.
  • Большой аккумулятор и 33-ваттная зарядка.

Какие цены? Несмотря на безумный курсы, вменяемые:

  • ПОКО М4 Про с 6/128 ГБ: 25 тысяч рублей.
  • ПОКО М4 Про с 8/256 ГБ: 28 тысяч рублей.

Со второго по шестое марта действуют скидки. Версия на 6 ГБ стоит 22,5 тысячи рублей, а на 8 ГБ — 25,5 тысячи рублей.

POCO M4 Pro 4G

Также в честь старта продаж запущена игра. Оценить ее можно тут.

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