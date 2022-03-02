В России стартовали продажи POCO M4 Pro
Одновременно со всем миром.
Долгожданный POCO M4 Pro 4G, самый легкий смартфон POCO в истории, уже можно приобрести в РФ. Мы уже писали об этом девайсе.
Можно прочитать здесь:
Главные плюсы:
- Потрясающий 90-герцовый AMOLED-дисплей.
- Тыльная камера на 64 Мп.
- Продвинутый чип Helio G96.
- Большой аккумулятор и 33-ваттная зарядка.
Какие цены? Несмотря на безумный курсы, вменяемые:
- ПОКО М4 Про с 6/128 ГБ: 25 тысяч рублей.
- ПОКО М4 Про с 8/256 ГБ: 28 тысяч рублей.
Со второго по шестое марта действуют скидки. Версия на 6 ГБ стоит 22,5 тысячи рублей, а на 8 ГБ — 25,5 тысячи рублей.
Также в честь старта продаж запущена игра. Оценить ее можно тут.
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