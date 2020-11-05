В России стартуют продажи HONOR 10X Lite — крутой смартфон за 17 тысяч рублей

Надо брать.

HONOR сообщает о скором старте продаж HONOR 10X Lite на территории России. Новинка может похвастаться мощной начинкой, огромным аккумулятором и низким ценником.

Если предзаказать смартфон в период с 6 по 19 ноября, то ценник составит всего 16 990 рублей. Скидка безумная — аж 4000 рублей! Розничные продажи устройства стартуют 20 ноября.

В основе смартфона лежит чипсет Kirin 710A (фирменная SoC китайского техногиганта Huawei). Объем оперативной памяти равен 4 ГБ, накопителя — 128 ГБ.

Емкость аккумулятора составляет невероятные 5000 мА*ч. Предусмотрена функция скоростной зарядки мощностью 22,5 Вт. Зарядка от 0 до 100% займет не более 95 минут, от 0 до 46% — всего полчаса.

6,67-дюймовый дисплей HONOR 10X Lite имеет разрешение 2400 на 1080 пикселей. Любопытная фишка — функция eBook Mode, так называемый «режим электронной книги». Яркость экрана и цветовая гамма в нем почти соответствуют настоящей бумаге.

Основная камера состоит из четырех объективов — главного на 48 Мп, широкоугольного на 8 Мп, макрокамеры на 2 Мп и сенсора глубины на те же 2 Мп. Селфи-камера здесь 8-мегапиксельная.

В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменным интерфейсом Magic UI 3.1.

Доступные расцветки — черная, зеленая и ультрафиолетовая.

Источник: Honor

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