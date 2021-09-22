В России уже можно предзаказать iPhone 13

Сегодня.

Сегодня, 22 сентября стартовал прием предзаказов на смартфоны поколения Айфон 13. Пользователи могут оформить предварительную заявку на Айфон 13, 13 мини, 13 Про или 13 Про Макс.

Официальные продажи стартуют 24 сентября.

Наибольшей популярностью у нас традиционно пользуются Айфон 13 и Айфон 13 Про. Таким образом, скорее всего какое-то время будет наблюдаться дефицит этих моделей. Цены на новые айфоны с накопителями на 128 ГБ стартуют со следующих отметок:

Айфон 13 Мини: от 70 тысяч рублей .

. Айфон 13: от 80 тысяч рублей .

. Айфон 13 Про: от 100 тысяч рублей .

. Айфон 13 Про Макс: от 110 тысяч рублей .

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