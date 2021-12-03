В России заблокировали Tor — проверим
Проверим.
По всей сети распространяются сообщения о том, что браузер Tor перестал работать на территории России. Об этом также пишут ведущие СМИ и информационные Telegram-канале. Что ж, проверим.
Итак, запускаю Tor. Подключаюсь.
Хм, все в порядке. Подключился.
Проверим, откроется ли заблокированный в РФ сайт. На примере LinkedIn.
Да, все работает.
Ложная тревога? Не берусь сказать со 100% уверенностью. Быть может, Билайн просто нерасторопный.
Или же пока все проблемы только в Москве? Пишите, интересно.
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