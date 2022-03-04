В российском YouTube рекламы пока не будет

Для простых пользователей это даже хорошо.

Из-за ситуации в Украине американская компания Alphabet (которой принадлежит Google и YouTube) приняла решение о временной приостановке рекламных блоков в YouTube и в поисковой системе Гугл на территории России.

Очевидно, что от этого выигрывают простые пользователи. Но владельцы YouTube-каналов при этом лишаются доходов от рекламы.

До этого смотреть видео на YouTube без рекламы можно было только по ежемесячной платной подписке.

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