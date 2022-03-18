В Россию не привезут iPhone SE 2022, iPad Air M1, зеленые iPhone 13 и Mac Studio
Сообщает ТАСС.
Российское государственное информационное агентство федерального уровня ТАСС, сославшись на авторитетный источник (впрочем, называть его не стали), пишет, что в Apple не планирует привозить в РФ свои новые гаджеты. Те, что были представлены 8 марта.
О чем речь?
- iPhone SE 2022 (тот самый, с чипом A15 и 5G).
- iPad Air 5 с однокристальной системой Mю
- Зеленые Айфон 13.
- Могучий Mac Studio с M1 Ultra.
- Дисплей Studio Display.
Впрочем, это было ожидаемо. Ведь Apple ранее сообщала о приостановке поставок своих устройств в Россию.
Когда ждать? Честно? Не знаем.
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