В Россию не привезут iPhone SE 2022, iPad Air M1, зеленые iPhone 13 и Mac Studio

Сообщает ТАСС.

Российское государственное информационное агентство федерального уровня ТАСС, сославшись на авторитетный источник (впрочем, называть его не стали), пишет, что в Apple не планирует привозить в РФ свои новые гаджеты. Те, что были представлены 8 марта.

О чем речь?

iPhone SE 2022 (тот самый, с чипом A15 и 5G). iPad Air 5 с однокристальной системой Mю Зеленые Айфон 13. Могучий Mac Studio с M1 Ultra. Дисплей Studio Display.

Впрочем, это было ожидаемо. Ведь Apple ранее сообщала о приостановке поставок своих устройств в Россию.

Когда ждать? Честно? Не знаем.

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