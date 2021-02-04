В Samsung Galaxy S21 есть умный ИИ, улучшающий селфи и портреты

Всего за 3 секунды.

Нравятся фотографии, сделанные на Galaxy S21? Да, новая линейка флагманов Samsung впечатляет качеством съемки.

Каждый из Galaxy S21 – отличный камерофон. Любая модель хороша для автопортретов, снимков с домашними животными и многого другого.

Samsung раскрыла секрет успеха. Если не знали, в Galaxy S21 имеется встроенный искусственный интеллект. Этот ИИ, например, отвечает за улучшение селфи.

Камера телефона распознает лицо пользователя и корректирует изображение. Создает более естественный тон кожи, подчеркивает детали волос и так далее.

В итоге фото получается интереснее. При этом оно не выглядит чрезмерно обработанным (как после некоторых фильтров красоты).

С портретным режимом аналогичная история. Особенно когда человек снимается вместе с питомцами. ИИ автоматически определяет их наличие.

Сказанное помогает при наложении эффектов. Они применяются с учетом, где находятся животные. Оптимизируется глубина резкости при размытии и прочее.

Алгоритм срабатывает за 3 секунды. Долго ждать результата не придется. Что круто – технология доступна в каждом Galaxy S21, а не только в топовом Galaxy S21 Ultra.

Источник: techradar.com

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