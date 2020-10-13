В сеть слили информацию о новых моделях MacBook

Устройства зарегистрировали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По сообщениям инсайдеров, в последней документации Евразийской экономической комиссии для компьютеров Apple указаны некоторые невыпущенные модели Mac, о которых впервые заговорили в июне прошлого года, а также совершенно новые модели. Эта нормативная база данных – надежный индикатор о продуктах Apple, запуск которых состоится совсем скоро.

Mac с номерами моделей A2147, A2158 и A2182 не были выпущены Apple, но появились в прошлом году, а также в этой документации. Ранее они были указаны как работающие на macOS Catalina, а теперь отображаются как работающие под управлением Big Sur – новой операционной системе Apple. В новую регистрацию EЭК также включены невыпущенные и ранее неизвестные модели ноутбуков Mac, включая A2337 и A2338. Между тем, в список включены и новые лэптопы – A2348, A2438 и A2439.

Надежный источник предсказал, что первыми компьютерами Apple Silicon Mac будут MacBook Pro и 24-дюймовый iMac, которые появятся в продаже в конце этого года. Глава компании Apple Тим Кук так же подтвердил, что первый Mac, работающий на Apple Silicon, будет выпущен в 2020 году.

Как вы думаете, представят ли эти ноутбуки на сегодняшней презентации Apple?

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