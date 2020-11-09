В сети показали первое видео MagSafe Duo Charger для iPhone и Apple Watch

Эргономично, и со вкусом — все, как мы любим.

В Apple пока что не объявляли точной даты выхода MagSafe Duo, но на Youtube уже опубликовали небольшое 38-секундное видео, посвященное новому гаджету.

Ниже продемонстрирован дизайн зарядного устройства и принцип его работы в действии.

Особенность MagSafe Duo Charger — две зарядные поверхности, на одной из которых пользователь сможет зарядить iPhone 12, а на второй AppleWatch. Гаджет имеет складную конструкцию корпуса, и подключается к сети посредством Lightning – USB-C.

Еще одна приятная новость — MagSafe Duo сертифицирована по стандарту Qi, и это значит, что с помощью гаджета можно зарядить любой другой смартфон, совместимый с Qi.

Положения кольца для установки Applе Watch регулируется, благодаря чему умные часы можно заряжать боком, а складной дизайн MagSafe Duo Charger позволит брать зарядное устройство в путешествия и не беспокоиться за его сохранность.

MagSafe Duo был впервые официально представлен в прошлом месяце вместе с премьерой iPhone 12.

Источник: 9to5mac.com

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