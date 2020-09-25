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В сети появились рендеры Nokia 7.3

25 Сен, 2020

В сети появились рендеры Nokia 7.3

Смартфон планируют выпустить в этом году.

Предполагаемые рендеры смартфона Nokia 7.3 опубликовал в сети известный технический аналитик OnLeaks. Предполагается, что это будет смартфон среднего уровня на Snapdragon 690.

Nokia 7.3

На снимках видно, что гаджет имеет дисплей Full HD и корпус, сделанный из стекла и металла. В нижней части смартфона есть аудиоразъем 3,5 мм и разъем для зарядки USB Type C.  Камера устройства обладает четырьмя объективами и двойной светодиодной вспышкой, а чуть ниже расположен сканнер отпечатков пальцев.

Nokia 7.3

О цене смартфона и точной дате его выпуска пока ничего неизвестно.

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