В сети появились рендеры Nokia 7.3

Смартфон планируют выпустить в этом году.

Предполагаемые рендеры смартфона Nokia 7.3 опубликовал в сети известный технический аналитик OnLeaks. Предполагается, что это будет смартфон среднего уровня на Snapdragon 690.

На снимках видно, что гаджет имеет дисплей Full HD и корпус, сделанный из стекла и металла. В нижней части смартфона есть аудиоразъем 3,5 мм и разъем для зарядки USB Type C. Камера устройства обладает четырьмя объективами и двойной светодиодной вспышкой, а чуть ниже расположен сканнер отпечатков пальцев.

О цене смартфона и точной дате его выпуска пока ничего неизвестно.

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