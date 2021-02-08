В сети засветился новый игровой смартфон Xiaomi

Оцените характеристики Black Shark 4 Pro.

Не секрет, что Xiaomi готовится к анонсу Black Shark 4. Это смартфон для геймеров – с соответствующей “начинкой”.

Но будет еще одна модель – Black Shark 4 Pro. Устройство уже засветилось в консоли Google Play.

Новинка фигурирует под кодовым названием Penrose и имеет номер PSR-A0. Известны даже некоторые спецификации.

Например, сообщается о 12 ГБ оперативной памяти. Также раскрыто разрешение экрана – 2400 на 1080 пикселей (формат Full HD+). Соотношение сторон равно 20:9.

В верхней части дисплея есть круглый вырез – для фронтальной камеры. На правой грани расположены специальные кнопки. С ними удобнее играть.

Если верить консоли Google Play, гаджет оснащен чипом Snapdragon 865 (как прошлогодний Black Shark). Вероятно, ошибка. Предполагается наличие топового Snapdragon 888.

Работает Black Shark 4 Pro под управлением Android 10. Другой информации нет. Ждем официального дебюта.

Источник: gizmochina.com

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