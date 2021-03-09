В сети засветился Samsung Galaxy A82 5G. Выйдет уже через месяц
Преемник Galaxy A80?
Samsung работает над новым смартфоном серии А. Он будет называться Galaxy A82 5G и станет наследником Galaxy A80 (2019 года выпуска).
Новинка появилась на сайте Bluetooth SIG. В базе данных устройство фигурирует под номером SM-826S. Аналогичная модель засветилась в Geekbench несколько дней назад.
Характеристики Bluetooth SIG не раскрывает. Известно лишь, что гаджет поддерживает Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением.
Geekbench знает о SM-826S больше. Бенчмарк приписывает новинке чип Snapdragon 855 или Snapdragon 855+. Подобный процессор стоял во многих флагманах двухлетней давности.
Старый Galaxy A80 имел Snapdragon 730G. Выбор Snapdragon 855 для Galaxy A82 5G – огромный шаг вперед.
Также известно о 4 ГБ оперативной памяти и Android 11 в качестве ОС. Остальные спецификации скрываются.
Дебют Galaxy A82 5G не за горами. Обычно телефоны выходят через месяц после появления в списках Bluetooth SIG.
Источник: gizmochina.com
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