В Шотландии начали готовить на водородном топливе вместо природного газа. Скоро они планируют полностью перейти на водород

Новый вид энергии для дома из Шотландии.

Шотландия первая в мире начинает отапливать дома и готовить на чистом водороде, а не на природном газе. А к 2050 у них в планах полностью перейти на водород. Все подробности проекта в нашем материале. Поехали!

Скоро первые 300 домов начнут функционировать на чистом водородном топливе. На водороде будут готовить и отапливать дома. Шотландская газовая компания вложила в проект $24 млн или 1,8 млрд руб, если бы дело происходило в России. Эксперимент для жителей этих 300 домов будет полностью бесплатным. Целых 4 года можно будет пользоваться бесплатной энергией, ещё и специальные плиты, духовки, бойлеры и системы отопления предоставляется без оплаты. Суть проекта: понять, возможно ли использовать в быту безуглеродный водород, который был получен из воды и электричества. Также компания выделяет $17 млн (или 1,275 млрд руб) на производство и испытание специальных труб вместо обыкновенных газовых.

Зачем им всё это нужно? Просто британцы экономят природу и хотят снизить до нуля выбросы парниковых газов. К 2050 они планируют полностью перейти на водород и отказаться от использования природного газа.

Вообще британцы не единственные в стремлении использовать водород как альтернативу другим источникам энергии. Например: Toyota выпустила свой новый автомобиль на водородном топливе – Mirai 2-го поколения. Первая модель была не очень популярной из-за внешнего вида и неспортивного характера, хотя и было продано более 11000 таких авто. А вот новое поколение уже не смахивает на Prius, а выглядит очень солидно. А ещё и задний привод, хорошие подвеска и управляемость. Я уверен, что успех им обеспечен.

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