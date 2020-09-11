В Сингапуре разработали маску, определяющую симптомы COVID-19

«Умная» маска сможет измерить пульс, частоту дыхания и температуру тела пользователя.

Ученые из Сингапура сделали невозможное: они разработали интеллектуальную маску, которая может определить наличие у своего владельца симптомы коронавирусной инфекции. Обычная с виду медицинская маска при помощи встроенных датчиков измеряет частоту дыхания, пульс, давление и даже уровень кислорода в крови человека. Эти показатели маска передает в приложение, установленное на смартфоне. Информация обновляется каждые 30 минут.

Разработчики рассказали, что установленные в маске чипы водонепроницаемы. Средство индивидуальной защиты можно мыть при помощи очистительных средств.

Сегодня, пока маска не запущена в серийное производство, ее стоимость составляет почти 36 долларов. Однако разработчики уверены, что ее цена вскоре опустится до 14 долларов США. Насколько долговечен этот гаджет, пока неизвестно. Любопытно, что этот амбициозный проект эксперты уже назвали прорывным. Сможет ли маска выдавать точную информацию о диагнозе пациента, если этого пока не могут даже высокоточные лабораторные тексты на COVID-19? Узнаем совсем скоро.

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