В слепом тесте камер Google Pixel 5a оказался круче, чем iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 и OnePlus 9 Pro

Интересно.

Ютубер, который ведет популярный канал MKBHD решил провести слепое тестирование камер множества смартфонов. Среди 16 моделей были как флагманы, так и среднебюджетники. Правила были следующие: делались снимки, затем их размещали в соц. сетях, а после — посетители выбирали лучшие снимки. Все максимально прозрачно и честно.

Кто оказался победителем? Читали заголовок? Уже знаете. Мы, если честно, удивлены. Да, фаворитом стал, казалось бы, слабенький Пиксель 5а от Гугл, обойдя своего более дорогого собрата Пиксель 6 Про, а также почти топовый Айфон 13 Про, и, главное, грандиозный Sony Xperia PRO-I . Ну и многие-многие другие.



Среди тестируемых смартфонов такие флагманы, как Самсунг Гэлэкси S21 Ultra, Сяоми Mi 11 Ultra, Асус ROG Phone 5, Асус ZenFone 8 и многие другие. Странно только, что нет ни одного HONOR или HUAWEI.

Айфон 13 Про также выбирали многие пользователи. Как и ВанПлюс 9 Про.

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