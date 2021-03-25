В соцсети будут пускать только по паспорту
Новая потрясающая инициатива.
Все мы любим Роскомнадзор за его кипучую деятельность. Организация постоянно придумывает что-то интересное. Масса креатива, согласитесь?
Вот новая идея. Сообщается, что Роскомнадзор предложил регистрировать пользователей мессенджеров и соцсетей по паспорту. И другим данным типа адреса проживания.
Хранить сведения планируется в ЕИС – единой информационной системе. Она еще не существует, но ее создание – дело времени.
ЕИС позволит проверять номера паспортов и прочее через госуслуги. Доступ к этим данным получат заинтересованные ведомства. Исключительно ради повышения качества жизни граждан.
Соцсетям и мессенджерам разрешается разработать свои собственные платформы. Если кому ЕИС не нравится.
Пока проект лишь обсуждается. Но до 1 июля все решится – тем или иным образом.
Источник: kommersant.ru
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