В соцсети будут пускать только по паспорту

Новая потрясающая инициатива.

Все мы любим Роскомнадзор за его кипучую деятельность. Организация постоянно придумывает что-то интересное. Масса креатива, согласитесь?

Вот новая идея. Сообщается, что Роскомнадзор предложил регистрировать пользователей мессенджеров и соцсетей по паспорту. И другим данным типа адреса проживания.

Хранить сведения планируется в ЕИС – единой информационной системе. Она еще не существует, но ее создание – дело времени.

ЕИС позволит проверять номера паспортов и прочее через госуслуги. Доступ к этим данным получат заинтересованные ведомства. Исключительно ради повышения качества жизни граждан.

Соцсетям и мессенджерам разрешается разработать свои собственные платформы. Если кому ЕИС не нравится.

Пока проект лишь обсуждается. Но до 1 июля все решится – тем или иным образом.

Источник: kommersant.ru

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