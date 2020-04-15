В США iPhone 6s продают за жалкие $25. С нашими ценами лучше не сравнивать

Разница впечатляет.

Последняя акция крупного американского оператора Straight Talk навела много шума в интернете. Оператор психанул и начал продавать новый iPhone 6s в пленке всего за $25 (около 1900 рублей). Для сравнения, в России iPhone 6s прямо сейчас продается ровно в 10 раз дороже.

Как только мы увидели столь низкую цену на iPhone 6s, то сразу подумали, что оператор заложил крупные подводные камни. Однако особенность при покупке смартфона за эти смешные деньги всего одна — привязка к оператору. Пользоваться придется только Straight Talk, без возможности перехода к другому оператору. При этом, никаких жадных ежемесячных тарифов при приобретении iPhone 6s за $25 не предусмотрено.

Интересно, что в России iPhone 6s по-прежнему весьма дорогой смартфон, особенно на фоне большинства современных Android-устройств. Цена нового iPhone 6s у авторизованных ритейлеров Apple в России составляет 19 990 рублей. В целых 10 раз дороже, чем стоимость устройства по свежей сверхвыгодной акции оператора в США.

Впрочем, сильно расстраиваться не стоит. Оператор подчеркнул, что количество таких iPhone 6s по 25 долларов ограничено. Обычная же цена iPhone 6s за океаном колеблется от 99 до 149 долларов (до 12 тысяч рублей), что уже не так далеко от российской стоимости устройства.

Источник: Twitter.

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