В США начали делать ставки на гонки дронов

Скачки двадцать первого века.

А вы знали, что существует Drone Racing League – лига гонок на дронах? DRL, если коротко. Она основана в 2015 году и работает на международном уровне. Пилоты управляют БПЛА с помощью очков виртуальной реальности.

Для участников это напоминает видеоигру – с видом от первого лица. Только с учетом, что дроны настоящие. Они стоят около $2000 за штуку и летают со скоростью до 144 км/ч. По специально построенным и красочным аренам.

Дело DRL превратилось в профессиональный спорт. Ежегодно проводятся чемпионаты мира с призовым фондом в сотни тысяч долларов. Неудивительно, что происходящим заинтересовались букмекеры.

Сообщается, что DRL заключила соглашение с DraftKings. Последняя является крупной букмекерской компанией. Она позволит в ряде штатов США делать ставки на гонки беспилотников. Прямо со смартфона.



Такой вот высокотехнологичный аналог скачек. Пока повезло лишь пользователям из Западной Вирджинии, Теннесси, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшира и Колорадо. В будущем – после одобрения регуляторов – практика распространится по всем Соединенным Штатам.

Есть ли что-то подобное в РФ? Да, у нас тоже устраиваются похожие соревнования. Имеется даже Всероссийская лига дронов RDR.

Источник: gizmodo.com

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