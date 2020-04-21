В США новый iPhone SE 2 уже можно заказать с гигантской скидкой. А что у нас?

Посмотрели предложения в России.

До старта продаж iPhone SE 2-го поколения остается всего три дня. Ритейлеры по всему миру активно готовятся к этому дню, поскольку статистика предзаказов показывает наличие большого интереса к новому iPhone у покупателей. Крупная торговая сеть США Walmart сделала, пожалуй, самое выгодное предложение на iPhone SE 2-го поколения в мире. Она предлагает заказывать новинку со скидкой в 200 долларов при цене смартфона равной 399 долларам.

Пользователи ресурса Reddit подробно изучили предложение Walmart и обнаружили, что никаких подводных камней у столь выгодного предложения нет. Единственное условие — покупатель должен быть абонентом Verizon или AT&T, так как смартфон привязывается к одному из операторов. В таком случае он может рассчитывать на получение гигантской скидки за предзаказ новинки.

А что с акциями в России? Мы просмотрели предложения всех авторизованных ритейлеров Apple в России. Ни один из них на текущий момент не запустил возможность предзаказа iPhone SE 2-го поколения. Причина заключается в том, что Apple официально откроет предзаказ на новый iPhone SE в России только 23 апреля, за сутки до старта продаж.

Соответственно, никаких акций на новый iPhone SE 2-го поколения в российских сетях электроники нет. При этом, новый смартфон Apple появился в интернет-магазинах большинства ритейлеров с пометкой «Скоро в продаже».

Первые скидки на iPhone SE 2-го поколения в России следует ожидать только через несколько месяцев. С учетом опыта предыдущих лет можно предположить, что цена нового iPhone SE впервые снизится в России ближе к концу года. При этом огромных скидок ждать не нужно. Снижение стоимости устройства к концу года произойдет в пределах пяти тысяч рублей.

Источник: Walmart, Reddit, Bloha.ru.

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