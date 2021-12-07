В США продан новый iPhone 13 Pro Max без защитной линзы камеры
Такое случилось впервые!
Американец купил новенький флагманский Айфон 13 Про Макс. Казалось бы, стоит порадоваться за человека. Но нет. Распаковав устройство, он обнаружил, что смартфон с дефектом. На одном из объективов не было защитной линзы. И это изделие с завода!
Разгневанный обладатель дефектного айфона показал, как он выглядит. Вот так:
К слову, снять линзу без разбора всего модуля камеры нереально. Там все припаяно максимально плотно, так, чтобы сохранилась герметичность. Так что ремонт тут явно не вариант. Следы останутся.
Странно, что такое вообще произошло, ведь вся продукция Apple проходит проверку качества. Неоднократно!
Но для американца все кончилось хорошо. Ему попросту выдали новый айфон.
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продал бы как эксклюзив в три дорого