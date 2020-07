В Steam началась безумная распродажа игр серии Far Cry

Пора брать!

После анонса Far Cry 6 компания Ubisoft решила порадовать поклонников серии большой распродажей предыдущих игр серии. Сегодня в Steam была запущена акция, которая временно позволяет купить все части франшизы с крупными скидками до 85%.

В рамках распродажи подешевели все номерные части Far Cry, дополнения к ним, а также спин-оффы: Far Cry New Dawn и Far Cry Primal. Скидки на каждую игру составляют от 70% и выше. Одна из самых крупных скидок установлена на последнюю номерную часть игры — Far Cry 5.

Все скидки на игры франшизы Far Cry в Steam перечислены на этой странице.

Акция продлится до 20 июля. После цены на игры из серии Far Cry вновь станут обычными. Следующая большая распродажа игр произойдет уже в начале 2021 года, перед релизом Far Cry 6.

Напомним, что Ubisoft официально анонсировала выпуск новой части Far Cry 18 февраля 2021 года.

Источник: Steam.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: