В Telegram 7.6 встроили аналог Clubhouse

Clubhouse больше не нужен.

Телеграм обновили до версии 7.6. И теперь в нем есть своего рода аналог популярной соц. сети Clubhouse. Голосовые чаты появились не только в группах, но даже в каналах. И нет никаких ограничений на количество участников. Общайтесь хоть тысячами!

Как побеседовать в канале? Спросить разрешение у модератора. Без этого никак. Разрешит, милости просим, беседуйте голосом. Или слушайте других.

Да, все разговоры можно сохранить, затем использовать их, например, в формате подкастов на канале. Администраторы также могут ссылаться на голосовые чаты.

Наконец, разговаривать вы можете как от своего имени, так и как представитель канала.

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