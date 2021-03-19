В Telegram 7.6 встроили аналог Clubhouse
Clubhouse больше не нужен.
Телеграм обновили до версии 7.6. И теперь в нем есть своего рода аналог популярной соц. сети Clubhouse. Голосовые чаты появились не только в группах, но даже в каналах. И нет никаких ограничений на количество участников. Общайтесь хоть тысячами!
Как побеседовать в канале? Спросить разрешение у модератора. Без этого никак. Разрешит, милости просим, беседуйте голосом. Или слушайте других.
Да, все разговоры можно сохранить, затем использовать их, например, в формате подкастов на канале. Администраторы также могут ссылаться на голосовые чаты.
Наконец, разговаривать вы можете как от своего имени, так и как представитель канала.
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