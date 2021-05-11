В третьей бете iOS 14.6 нашли новую полезную функцию

Для владельцев AirTag.

Состоялся релиз iOS 14.6 beta 3 – для разработчиков и энтузиастов. На первый взгляд в апдейте нет интересных нововведений.

Однако кое-что любопытное нашлось. Эта функция будет полезна обладателям меток AirTag.

iOS 14.6 beta 3 позволяет указывать электронную почту для трекера в режиме пропажи. В качестве основного метода связи. Вам напишут люди, подобравшие AirTag.

Раньше разрешалось вводить лишь номер телефона. Только не все любят звонить и принимать звонки от посторонних.

Увы, нельзя отобразить оба варианта. Возможно, Apple исправит это в будущем.

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