В Турции приостановлены продажи iPhone, Mac, iPad и других гаджетов Apple

Всему виной обвал турецкой лиры.

Вспоминаете 2014 год, когда российский рубль упал по отношению к доллару более чем на 50%? Все стало дороже. Машины, которые еще вчера стоили 1,5 млн, вдруг, стали обходиться в 3. Айфоны за 30 тысяч навсегда ушли в прошлое. Ушла прекрасная эпоха. Но бывает хуже. Как в Турции.

Там, за последние 10 лет курс обвалился в 10 же раз! И в связи с этим компания Apple приняла решение приостановить продажи своих устройств. Курс падает каждый день, купертиновцы устали пересчитывать…

А если сравнить с рублем? Например, весной, когда мы ездили в Анталию, курс был таким: 1 лира = 10 рублей. Сейчас 1 лира = 6 рублям. В стране вспыхнули протесты, люди недовольны инфляцией, которая, по некоторым оценкам, приблизилась к 60% за год.

Повышать ставку местные президент не хочет. Так что обвал, судя по всему, продолжится.

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