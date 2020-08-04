В WhatsApp появилась новая проверка на обман

Полезная функция.

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, направленная на борьбу с мошенническими и нежелательными сообщениями. Как сообщили официальные представители WhatsApp, теперь подозрительные и часто пересылаемые сообщения в мессенджере будут отмечаться специальным символом в виде двойной стрелки.

Новая иконка будет сигнализировать пользователям о том, пришедшее им сообщение является часто пересылаемым. В большинстве случаев такие сообщения являются мошенническими или представляют собой заведомое распространение ложной информации.

Кроме этого, у пользователей появилась возможность проверять уже пришедшие сообщения через Google. Для этого рядом с подозрительными сообщениями будет появляться иконка лупы. При нажатии на нее будет выполняться запрос в Google по присланному сообщения. Это поможет пользователям WhatsApp быстро проверять подозрительные сообщения и убеждаться в том, что они присланы мошенниками или спамерами.

Новые функции WhatsApp будут становиться доступны пользователям постепенно. Первоначально к ним получат доступ пользователи из США, Бразилии и некоторых стран Европы.

Источник: WhatsApp.

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