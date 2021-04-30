В Windows 10 появилась полная поддержка AirPods

Пока лишь в Insider Preview.

Windows 10 – плохой выбор для владельцев AirPods. Беспроводное воспроизведение музыки в системе обеспечивают кодеки AptX и SBC.

AirPods лучше всего работает через AAC. Но его не было в Windows 10 – до недавнего времени.

Скоро ситуация изменится. Сообщается, что разработчики Windows 10 добавили AAC. Кодек появился в тестовой сборке Insider Preview Build 21370.

Кроме того, Windows стала “видеть” гарнитуры одним устройством. Раньше динамик и микрофон отображались отдельно.

Когда ждать нововведения в пользовательской Windows 10? Предполагается, что в мае – в рамках весеннего апдейта.

Источник: windows.com

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