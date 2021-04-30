В Windows 10 появилась полная поддержка AirPods
Пока лишь в Insider Preview.
Windows 10 – плохой выбор для владельцев AirPods. Беспроводное воспроизведение музыки в системе обеспечивают кодеки AptX и SBC.
AirPods лучше всего работает через AAC. Но его не было в Windows 10 – до недавнего времени.
Скоро ситуация изменится. Сообщается, что разработчики Windows 10 добавили AAC. Кодек появился в тестовой сборке Insider Preview Build 21370.
Кроме того, Windows стала “видеть” гарнитуры одним устройством. Раньше динамик и микрофон отображались отдельно.
Когда ждать нововведения в пользовательской Windows 10? Предполагается, что в мае – в рамках весеннего апдейта.
Источник: windows.com
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