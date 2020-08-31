В Xiaomi посмеялись над аккумуляторами iPhone 12

Имеют право.

Глава отдела разработки программного обеспечения Xiaomi Чжан Гоцюань высмеял емкость аккумуляторов смартфонов из линейки iPhone 12, которая стала известна на прошлой неделе после утечки. По словам представителя Xiaomi, компании Apple должно быть стыдно за такие аккумуляторы в смартфонах с поддержкой 5G.

Общаясь с пользователями под своей публикацией в социальной сети Weibo, Гоцюань отметил, что аккумуляторы с меньшей емкостью не являются более надежными, как многие считают. Также он подчеркнул, что тестирование энергопотребления в смартфонах с поддержкой 5G необходимо выполнять при длительном подключении к сети. Только так получится понять, насколько велика разница в энергопотреблении по сравнению с подключением к 4G-сетям, заявил менеджер.

Напомним, что ранее стало известно, какие аккумуляторы Apple установит в смартфоны из линейки iPhone 12. Компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 будет оснащен аккумулятором емкостью 2227 мАч, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max — 2775 мАч, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro — 2815 мАч, а 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max — 3687 мАч.

Ранее инсайдеры раскрыли разрешение камер новых iPhone.

Источник: MD.

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