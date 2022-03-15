В «Яндекс.Музыке» и «VK Музыке» новых зарубежных треков не будет — будем слушать только наших

Почему?

Увы, об этом сообщают представители самих компаний. Так что не утка. В пресс-службах «Яндекс.Музыки» и «VK Музыки», впрочем, говорят о временной недоступности некоторых уже спетых песен (артисты сами выбирают, запрещать нашему брату их слушать или нет) и всех новых. Но мы то с вами понимаем, что может подразумеваться под «временно».

Сейчас данным сервисам из РФ (и, вероятно, остальные тоже) не разрешают добавлять свежие треки иностранных певцов. Я, как оптимистичный пессимист, считают, что это надолго.

Беда ли? Для кого как. Мне и наши артисты нравятся.

Да, приятная новость: все, что было загружено до прошлой недели, в коллекции и останется.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)