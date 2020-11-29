В Японии можно продать своё лицо для производства 3D-масок

Будущее уже здесь.

Это кажется безумием, но в Японии можно продать своё лицо. 3D-маски с вашим лицом будут продавать за большие деньги. В этой статье вы узнаете: зачем, как и сколько вообще это всё стоит. Поехали!

Если вы хотите скрыть своё лицо от окружающих, то можно приобрести маску, распечатанную на 3D-принтере. И она будет изображением лица другого человека. Причём новое лицо можно выбрать из большого количества вариантов. Правда это не так уж и мало стоит – $750 или около 56 тыс руб за одну маску.

А вот продать свою физиономию можно за $380 или около 28500 руб, если бы расчёт производился в России. Но не всё так просто: деньги за продажу лица дадут, но не сразу и не всем. Если лицо пользуется спросом, то и свои $380 вы получите, а если «вас» не покупают, то извините. Но и это ещё не все условия: вам должно быть не менее 20-ти лет и при этом обязательно нужно быть абитуриентом любого ВУЗа из Токио.

Если вы подходите всем этим требованиям и вас устраивает плата в 28500, то обращайтесь в компанию Kamenya Omoto. Пишите в личку – скину их контакты в Токио. Всем лайк!

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