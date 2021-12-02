В YouTube для iPhone появилась новая удобная панель управления воспроизведением
Где находится?
В приложении YouTube для iOS обнаружена новая очень удобная панель управления просмотром видеороликов и клипов. Доступна она, впрочем, только подписчикам Premium.
Как выглядит и где найти?
Находится она тут (в управлении между Скоростью воспроизведения и режимом VR):
Как выглядит? А вот так:
Да, как раз в стиле Spotify. Очень удобно в случае с мобильным приложением. Кнопки большие, не промахнешься. К тому же, не исчезают, как маленькие значки прямо на видео.
Можно поставить на паузу, запустить просмотр, воспользоваться пошаговой перемоткой или переключить треки. Внизу видим число лайков, а также можем добавить ролик в свой плейлист.
Изначально это меню создавалось для YouTube Music, но сейчас доступно и для видео.
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