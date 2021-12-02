В YouTube для iPhone появилась новая удобная панель управления воспроизведением

Где находится?

В приложении YouTube для iOS обнаружена новая очень удобная панель управления просмотром видеороликов и клипов. Доступна она, впрочем, только подписчикам Premium.

Как выглядит и где найти?

Находится она тут (в управлении между Скоростью воспроизведения и режимом VR):

Как выглядит? А вот так:

Да, как раз в стиле Spotify. Очень удобно в случае с мобильным приложением. Кнопки большие, не промахнешься. К тому же, не исчезают, как маленькие значки прямо на видео.

Можно поставить на паузу, запустить просмотр, воспользоваться пошаговой перемоткой или переключить треки. Внизу видим число лайков, а также можем добавить ролик в свой плейлист.

Изначально это меню создавалось для YouTube Music, но сейчас доступно и для видео.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)