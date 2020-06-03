В «закрытой» соцсети «Яндекс.Аура» появилась валюта. Как заработать?

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«Яндекс» продолжает активно развивать собственную социальную «Аура», регулярно добавляя в нее новые функции. Последнее обновление добавило в «Яндекс.Ауру» внутреннюю валюту — люмены, которую пользователи соцсети могут зарабатывать. Рассказали подробнее о нововведении «Ауры» и о том, как получить заветные люмены.

Люмены — валюта социальной сети «Яндекс.Аура», которую можно тратить на внутренние покупки. На момент запуска валюты пользователи «Ауры» могут приобрести за люмены дополнительные фоны к постам в соцсети. В обозримом будущем за люмены можно будет купить Premium-аккаунт, получить доступ к дополнительным функциям сервиса, отключить рекламу и т.д.

Заработать люмены может каждый желающий пользователь «Яндекс.Ауры». В первую очередь, это можно сделать, пригласив других пользователей в соцсеть. За каждого зарегистрированного пользователя «Ауры» по вашему персональному коду будет начисляться 20 люменов. Также заработать валюту можно публикуя посты в соцсети. Каждый вышедший в «Горячее» пост будет приносить автору 5 люменов.

Кроме этого, получить сразу 20 люменов можно при регистрации в соцсети по специальному промокоду STARAV. Полученные в результаты люмены остаются у пользователя навсегда без каких-либо ограничений по дальнейшей активности. Пройти регистрацию можно на главной странице сайта «Яндекс.Ауры».

«Яндекс.Аура» — экспериментальная соцсеть компании «Яндекс», которая длительное время работала в «закрытом» режиме. Соцсеть отличается от традиционных упором на тематические сообщества и авторский контент. Интересной особенностью «Ауры» является необходимость устанавливать реальную фотографию в качестве изображения профиля — за этим следит специальный алгоритм.

Источник: Аура.

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