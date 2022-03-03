Valve заблокировала все способы оплаты для российских геймеров в Steam

Оплатить не получится.

Важная и грустная новость для отечественных геймеров. Компания Valve заблокировала возможность покупать игры российским геймерам в своем сервисе цифровой дистрибуции Steam. Российские карты не принимаются, через QIWI также оплатить не удастся.

Еще вчера была возможность оплаты через PayPal, но сегодня появилась информация о блокировке пользователей из РФ данной платежной системой. Кроме того, новые пользователи из России там также зарегистрироваться не могут.

Единственный вариант: использовать внутренний кошелек Steam, если туда ранее были положены деньги.

Тому же примеру последовали и некоторые другие магазины с цифровыми версиями игр: GOG и eShop (Nintendo).

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