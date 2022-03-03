Valve заблокировала все способы оплаты для российских геймеров в Steam
Оплатить не получится.
Важная и грустная новость для отечественных геймеров. Компания Valve заблокировала возможность покупать игры российским геймерам в своем сервисе цифровой дистрибуции Steam. Российские карты не принимаются, через QIWI также оплатить не удастся.
Еще вчера была возможность оплаты через PayPal, но сегодня появилась информация о блокировке пользователей из РФ данной платежной системой. Кроме того, новые пользователи из России там также зарегистрироваться не могут.
Единственный вариант: использовать внутренний кошелек Steam, если туда ранее были положены деньги.
Тому же примеру последовали и некоторые другие магазины с цифровыми версиями игр: GOG и eShop (Nintendo).
Полезно знать:
- Подборка рабочих бесплатных VPN-сервисов — в условиях санкций будет полезно
- Apple останавливает продажи в России и ограничивает работу Apple Pay
- ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк и Промсвязьбанк прекратят выдачу карт VISA и MasterCard
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.