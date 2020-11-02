Вам не нравятся российские панельные дома? А вы посмотрите, что сейчас строят в Берлине…

Группа ПИК по-берлински.

Все мы помним мультик перед началом фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Вот и немцы, оказывается, наш культовый фильм уважают. Посмотрите, как они решают квартирный вопрос в своей стране.

В Берлине, как и в любой мировой столице, цены на недвижимости бьют все рекорды. И расходятся со здравым смыслом. Архитектурная группа FAR нашла решение этой проблемы. И построила дом из бетонных плит в 6 этажей. Но это не наши с вами панельные дома. Наши-то хоть проектируются для жилья. А вот немцы пошли по своему пути. Они разработали типовые бетонные изделия. Из них построили подобие дома и пригласили счастливых новосёлов.

На этажах нет ничего… Есть разводка под коммуникации и стены, но стены общие, а не межкомнатные. Нужны стены комнат? Без проблем – гипсокартон в помощь. Площадь одного этажа составляет 169 м² и включает в себя 4 стены по 13 метров. По задумке авторов на этаже должно быть от 2 до 4 квартир. Но можно выкупить и весь бетонный этаж.

Ещё одно интересное решение – это металлическая сетка… Она помогает вам не выпрыгнуть с лестницы сразу на улицу… Хотя, постойте, лестница и так на улице… Лифт, как вы поняли, отсутствует…

Фасады. Вот они, кстати, ничего. Огромные стеклянные панели создают панорамное остекление. Но в них ещё скрыт определённый функционал: зимой – закрываете, чтобы снегом не замело, а летом можете полностью сдвинуть их.

А теперь немного фактов:

Сборка заняла всего полтора месяца.

Стоимость строительства, в пересчёте на каждый квадратный метр, составляет 1500 фунтов стерлингов, для россиян это что вроде 150000 руб за метр. Обращаю ваше внимание: это затраты, а не стоимость метра для покупателя.

Проект призван решить проблему стеснённых в средствах берлинцев.

Как вам вообще такое? Наши панельные дома – вообще вершина комфорта). Да и дизайн во многих сериях наших домов неплох.

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