Вам не понравится, кому Apple уступила по продажам смартфонов в Европе
Не только Samsung.
Аналитическая компания Canalys опубликовала интересный отчет. В нем собрана статистика по продажам смартфонов разных брендов.
Про Россию мы уже писали. Как обстоят дела в Европе? Лидером в первом квартале 2021 стала Samsung. На ее счету – доля в 35% рынка.
Увы, на втором месте вовсе не Apple. Эту позицию внезапно отвоевала Xiaomi. Помог впечатляющий результат в 23%.
Гигант из Купертино лишь третий в ТОП 5. Apple едва покорила планку в 19%.
Впрочем, остальные конкуренты далеко позади. На четвертой и пятой строчке – Oppo (4%) и Huawei (3%) соответственно.
Любопытно, как Xiaomi покажет себя во 2 квартале? Сумеет превзойти Samsung или нет?
Читайте также:
- Xiaomi Mi 11 наконец-то в России — флагманскую линейку представят 13 мая
- Xiaomi стала крупнейшим китайским брендом смартфонов в мире
- 5 главных новинок с презентации Xiaomi — Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi Mix, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro и Mi Band 6
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.