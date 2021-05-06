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Вам не понравится, кому Apple уступила по продажам смартфонов в Европе

6 Май, 2021

Вам не понравится, кому Apple уступила по продажам смартфонов в Европе

Не только Samsung.

Аналитическая компания Canalys опубликовала интересный отчет. В нем собрана статистика по продажам смартфонов разных брендов.

Про Россию мы уже писали. Как обстоят дела в Европе? Лидером в первом квартале 2021 стала Samsung. На ее счету – доля в 35% рынка.

весенняя презентация Xiaomi 2021

Увы, на втором месте вовсе не Apple. Эту позицию внезапно отвоевала Xiaomi. Помог впечатляющий результат в 23%.

Гигант из Купертино лишь третий в ТОП 5. Apple едва покорила планку в 19%.

Вам не понравится, кому Apple уступила по продажам смартфонов в Европе

Впрочем, остальные конкуренты далеко позади. На четвертой и пятой строчке – Oppo (4%) и Huawei (3%) соответственно.

Любопытно, как Xiaomi покажет себя во 2 квартале? Сумеет превзойти Samsung или нет?

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