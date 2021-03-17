Ваш игровой ПК станет быстрее: представлены процессоры Intel Core S 11-го поколения

Для геймеров и энтузиастов.

Компьютерные игры сегодня – дорогое удовольствие. Для последних новинок сезона требуется мощный ПК. С учетом российских цен на комплектующие – развлечение не для каждого.

Но если деньги не проблема, нужно самое лучшее. Например, процессор Intel Core S 11-го поколения. На чипах этой серии можно собрать необыкновенно производительную машину.

Линейка Intel Core S только анонсирована. Особенно впечатляет флагман семейства – Core i9-11900K. Он предлагает 8 ядер с тактовой частотой до 5,3 ГГц.

Также поддерживаются 16-поточные вычисления и оперативная память DDR4-3200. Кроме того, Intel не поскупилась на фирменный кэш Smart Cache. Он радует объемом 16 МБ и особыми оптимизациями.

Core S 11-го поколения на 19% превосходит предыдущие решения Intel (в плане исполнения инструкций за такт). Помимо прочего, до 50% ускорена встроенная графика Intel UHD.

Intel сотрудничает с сотнями разработчиков игр, движков и программных библиотек. Сказанное гарантирует, что Core S 11-го поколения покажет отличные результаты в любых продуктах.

В наличии несколько инструментов для гибкого разгона. Множитель разблокирован, разрешено контролировать частоту DDR4 и диапазон напряжений.

Источник: intel.com

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