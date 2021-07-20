Важно! Перекись водорода и iPhone несовместимы
Официально.
Компания Apple официально заявила, что протирать перекисью водорода iPhone (и прочие гаджеты, планшеты iPad, смарт-часы Apple Watch, медиаплееры Apple TV, беспроводные наушники AirPods и даже ноутбуки MacBook) нельзя. С сообщением вы можете ознакомиться здесь.
А вот использовать специальные салфетки с 75% раствором этилового спирта можно. Также, как и с 70% изопропиловым спиртом или салфетки Clorox для дезинфекции. И то следует быть предельно осторожным, протирая корпуса аккуратно. Попадание влаги внутрь девайсов может привести к лишению гарантийных обязательств производителя.
Также нельзя использовать отбеливатель. Ну и, конечно, никогда не погружайте свои смартфоны и прочие устройства в растворы с чистящими средствами полностью.
К слову, многие популярные бренды бытовой химии (в том числе и производители влажных салфеток) используют перекись водорода. Так что читайте состав перед тем, как начать протирать свой айфон.
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