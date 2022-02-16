Важное нововведение iOS 15.4: обновлять iOS теперь можно по сотовой связи

Интересный апдейт.

Обнаружили важное и полезное нововведений в третьей бета-версии операционной системы iOS 15.4. Многие этого ждали довольно давно. Теперь iOS на айфонах можно обновлять без соединения по Wi-Fi.

Достаточно подключения к мобильному интернету оператора. По тому же LTE обновиться удастся без проблем. Но, разумеется, перед тем, как вы начнете загружать обновление айфон вас предупредит о том, что стоить это может дорого.

К слову, ранее качать новые iOS можно было только на смартфонах поколений Айфон 12 и Айфон 13 и только в сетях 5G.

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