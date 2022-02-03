Важное обновление Telegram — видеостикеры и многое другое
Нововведений и правда много.
Мессенджер Telegram обновился. Главным нововведением стали так называемые видеостикеры. Их можно создавать из простых видео на вашем смартфоны.
Какие еще обновленные функции заслуживают внимания?
Попунктно:
- Повысилось качество звука при голосовых вызовах.
- Появился перевода прямо на веб-странице через Telegram.
- Можно слать послания в в беззвучном режиме прямо из мессенджера.
- Короткие анимации.
- Новые эмодзи.
- Отдельная клавиша для просмотра непросмотренных реакций на ваши послания.
- Улучшено удобство навигации по группам и каналам.
- Анимации при пересылке реакций стали меньше.
- Появилась возможность отправлять большие анимации.
- Возможность быстро вернуться в чат.
Как использовать видеостикеры? Просто прописать: @stickers и далее последовать инструкции. Девелоперы также могут придумывать свои программы для переноса видеостикеров в мессенджер через API Sticker Import.
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