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Важное обновление Telegram — видеостикеры и многое другое

3 Фев, 2022

Важное обновление Telegram — видеостикеры и многое другое

Нововведений и правда много.

Мессенджер Telegram обновился. Главным нововведением стали так называемые видеостикеры. Их можно создавать из простых видео на вашем смартфоны.

Какие еще обновленные функции заслуживают внимания?

Попунктно:

  • Повысилось качество звука при голосовых вызовах.
  • Появился перевода прямо на веб-странице через Telegram.
  • Можно слать послания в в беззвучном режиме прямо из мессенджера.
  • Короткие анимации.
  • Новые эмодзи.
  • Отдельная клавиша для просмотра непросмотренных реакций на ваши послания.
  • Улучшено удобство навигации по группам и каналам.
  • Анимации при пересылке реакций стали меньше.
  • Появилась возможность отправлять большие анимации.
  • Возможность быстро вернуться в чат.

Как использовать видеостикеры? Просто прописать: @stickers и далее последовать инструкции. Девелоперы также могут придумывать свои программы для переноса видеостикеров в мессенджер через API Sticker Import.

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