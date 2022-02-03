Важное обновление Telegram — видеостикеры и многое другое

Нововведений и правда много.

Мессенджер Telegram обновился. Главным нововведением стали так называемые видеостикеры. Их можно создавать из простых видео на вашем смартфоны.

Какие еще обновленные функции заслуживают внимания?

Попунктно:

Повысилось качество звука при голосовых вызовах.

Появился перевода прямо на веб-странице через Telegram.

Можно слать послания в в беззвучном режиме прямо из мессенджера.

Короткие анимации.

Новые эмодзи.

Отдельная клавиша для просмотра непросмотренных реакций на ваши послания.

Улучшено удобство навигации по группам и каналам.

Анимации при пересылке реакций стали меньше.

Появилась возможность отправлять большие анимации.

Возможность быстро вернуться в чат.

Как использовать видеостикеры? Просто прописать: @stickers и далее последовать инструкции. Девелоперы также могут придумывать свои программы для переноса видеостикеров в мессенджер через API Sticker Import.

Это может быть интересным:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)